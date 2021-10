Campitello Matese, pubblicato il bando per la concessione degli impianti di risalita

Stagione invernale a Campitello Matese: è stato pubblicato l’avviso di gara per l’affidamento della gestione, della manutenzione ordinaria e della conduzione degli impianti nella disponibilità di «Funivie Molise spa» (CLICCA QUI per leggere il bando di gara). Come si ricorderà la questione era finita, lo scorso anno, dinanzi al tribunale amministrativo regionale e con la sentenza n. 260/2021, pubblicata il 1^ luglio 2021, il Tar del Molise, Presidente Nicola Gaviano, Consigliere Relatore dott. Daniele Busico, aveva annullato la gara per l’aggiudicazione della gestione degli impianti di risalita di Campitello Matese. Una procedura urgente che ci si augura questa volta abbia un percorso agevole per permettere la ripresa di un settore economico che è stato anche penalizzato dalla pandemia derivante dalla diffusione del Covid-19.