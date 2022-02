Campitello Matese ospita Uccio De Santis: “Una località che amo”

L’attore comico saluta i lettori del Quotidiano del Molise

di Marika Galletta

L’attore comico e cabarettista barese Uccio De Santis che nel 2001 ha dato vita ai Mudù, una sitcom televisiva in cui racconta barzellette con piccoli cortometraggi, non smentisce il suo legame con il Molise, una delle prime regioni in cui si è esibito agli esordi della sua carriera.Riconferma ancora una volta la stazione sciistica di Campitello Matese, ma questa volta non come set cinematografico bensì come la location ad hoc per vivere a pieno la montagna e le sue peculiarità.

Vive l’adrenalinica esperienza delle motoslitte da neve, fin su alla baita. Scopre la magia dei boschi innevati a passo lento con la ciaspolata all’imbrunire sotto la guida del maestro Amerigo. Si diletta sulle piste con l’abile maestria degli istruttori di sci e di snowboard, Jacopo e Daniel. Non solo scivoloni, ma anche qualche discesa in autonomia con i turisti da supporter.Apprezza, degusta e bissa la cucina tipica di montagna, ma le papille gustative adorano più di tutto le pappardelle al cinghiale, il caciocavallo impiccato e la scamorza alla piastra.

Uccio apprezza inoltre la calda accoglienza degli albergatori locali, la cura nei dettagli dell’ospitalità e l’attenta qualità dei servizi offerti. Sottolinea più e più volte il suo legame con le montagne matesine, un amore nato quando era bambino, una tradizione che ancora oggi mantiene viva con la sua famiglia. Ringrazia i turisti incontrati presso la località sciistica che non hanno fatto mancare di certo l’affetto e la stima per chi riesce a strappare ogni giorno un sorriso senza confini e barriere geografiche. Invita a scoprire, vivere ed amare Campitello Matese, una montagna che sa emozionare.