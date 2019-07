Campitello Matese, la stagione estiva entra nel vivo

SAN MASSIMO

Diverse le iniziative promosse da Dga Funivie anche per la stagione estiva. «Nel grande prato della piana di Campitello Matese vi attende una divertente pista da scivolo da percorrere o tutta velocità. A bordo di gommoni, bambini e adulti potranno sfrecciare e vivere emozioni in tutta sicurezza. Possibile, infine, salire in seggiovia Del Caprio, con mountain bike, e scendere sui sentieri che portano fino alla sorgente Capo d’Acqua. «Finalmente l’estate è arrivata – spiegano da Dga Funivie – e anche Campitello riprenderà la sua attività estiva. Vi aspettiamo in alta quota per divertirci e trascorrere momenti indimenticabili insieme. Nel mese di luglio, saremo aperti sabato e domenica dalle 9:30 alle 19:30 mentre nel mese di agosto tutti i giorni dal 3 al 25». Per restare aggiornati in merito alle iniziative promosse è possibile consultare la pagina facebook “Campitello Matese Online” o il sito internet campitellomateseski.it.

È possibile salire al Rifugio Colle del Caprio a 1850 metri s.l.m. a monte della seggiovia Del Caprio. Il Rifugio ò un meraviglioso punto di ristoro attrezzato di Solarium dove potersi rilassare con una buona degustazione di formaggi e affettati locali, carni alla brace e buon vino: tutti i prodotti fanno parte di una selezione rigorosamente del territorio. Un belvedere unico accompagnerà i momenti di relax: nelle giornate terse, guardando verso est, potrete osservare il basso Molise o il mare Adriatico, guardando verso ovest il vostro sguardo arriverà in Campania, al golfo di Napoli, fino a intravedere l’isola di Capri. Il rifugio è raggiungibile in seggiovia (con possibilità di trasporto bike) e a piedi. Da Colle Del Caprio si può giungere a piedi fino al Monte Miletto (2050 m s.l.m), che dista circa cinquanta minuti.