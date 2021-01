Campitello Matese, il Tar respinge l’istanza cautelare: pubblicata l’ordinanza

Campitello Matese, in modalità telematica mediante collegamento da remoto in videoconferenza (secondo quanto disposto dall’art. 25 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137) con l’intervento dei magistrati Silvio Ignazio Silvestri (Presidente), Marianna Scali (Referendario, Estensore) e Daniele Busico (Referendario), il Tribunale amministrativo regionale del Molise ha respinto l’istanza cautelare riguardante il ricorso avanzato dal Comune di San Massimo legato alla richiesta di sospensiva dell’aggiudicazione (ricorso presentato dal Comune di San Massimo; ricorso su presunte motivazioni di conflitto d’interesse): la questione è legata al bando di affitto degli impianti della stazione sciistica. Per sciatori (non agonisti), intanto, in base al nuovo Dpcm, si potrà tornare in pista solo a partire dal 15 febbraio 2021.