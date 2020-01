Campitello Matese escluso dal Parco del Matese, ennesimo scempio della Regione

Angelo Primiani (5 Stelle): «Rivedere la perimetrazione voluta dalla Giunta»

Il Parco nazionale del Matese rappresenta una grande opportunità per l’intero territorio regionale. Ma la perimetrazione voluta dalla giunta regionale lascia più di qualche dubbio. Il più grande riguarda l’esclusione completa di Campitello Matese. Dubbi sollevato dal consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Angelo Primiani: «L’ho detto e ribadito in più di un’occasione: il Parco Nazionale del Matese rappresenta un’opportunità di sviluppo per tutto il Molise.

La proposta di perimetrazione fatta dalla Giunta regionale – spiega Primiani – è insufficiente e denota in tutta evidenza la mancanza di coraggio dell’Assessore all’ambiente, Nicola Cavaliere, ad assumere scelte importanti in favore della tutela e della conservazione di un’area dall’alto potenziale naturalistico ed ambientale.

In controtendenza rispetto all’orientamento nazionale dove il Ministro Sergio Costa immagina l’Italia come un grande “Paese Parco”, contro l’indirizzo del Governo che sta promuovendo politiche ed investimenti nei settori “green”, ma anche in contrasto rispetto ai suggerimenti avanzati dallo stesso Servizio regionale per la tutela e la valorizzazione della biodiversità, l’Assessore e la Giunta si sono limitati a fare il compitino assegnato cercando di non scontentare nessuno.

Siamo convinti che si possa fare di più dal punto di vista della perimetrazione, magari comprendendo un’area maggiore nei territori di Montaquila e Monteroduni affinché si possa creare un corridoio naturalistico che metta in diretta connessione il Parco del Matese con il Parco Nazionale di Abruzzo, Lazio e Molise. Inoltre c’è da fare maggiore chiarezza su situazioni specifiche come quella di Roccamandolfi, dove in teoria è previsto l’ampliamento del comprensorio sciistico nell’ambito dei CIS, oppure come quella di Campitello Matese che è completamente escluso dalla perimetrazione voluta dalla Giunta.

Per questi motivi – ha concluso l’esponente del Movimento 5 Stelle – chiederemo la convocazione di un Consiglio monotematico che dovrà avere due obiettivi: migliorare la proposta della Giunta regionale mediante il coinvolgimento di tutte le forze politiche; promuovere una giusta e puntuale informazione sui benefici, in ogni settore, che il Parco porta con sé».