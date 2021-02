Campitello Matese. Così il turismo muore

In una delle due località sciistiche del Molise c’è tanta neve e pochissima gente. A Campitello Matese dal pianoro si possono vedere solo pochissime famiglie (il servizio è stato girato il 18 febbraio, prima dell’ultimo Dpcm che colloca in Molise nella zona Arancione) che accompagnano i figli sulle piste baby,li guardano scivolare sugli slittini e le grida di gioia sovrastano il silenzio surreale che regna ormai da troppo tempo. Chiusi gli alberghi e i punti di ristoro, chiuse le scuole sci, i pochissimi visitatori si guardano attorno e restano allibiti. In altri tempi avremmo assistito a scenari ben diversi, ma il Covid incombe e avanza. Da domenica 21 febbraio, la serrata sarà totale e l’agonia del turismo è destinata a proseguire.