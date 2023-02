Campitello Matese, boom di presenze nel weekend e piste prese d’assalto (LE FOTO)

Un vero e proprio boom di presenze a Campitello Matese dove, nel corso del weekend appena passato, si sono verificati migliaia di passaggi in pista. Una giornata da incorniciare con gli impianti letteralmente presi d’assalto.

Già alle 8 del mattino di domenica 19 febbraio nei pressi dei campi di sci non era quasi più possibile poter parcheggiare.

L’inverno sulle nostre montagne appenniniche è cominciato sotto tono, tanto che la stagione è iniziata con forte ritardo. Questo è accaduto a causa di condizioni del tempo molto particolari, che hanno portato un forte anticiclone a stazionare sulla nostra Penisola, causando delle temperature molto elevate e condizioni meteo più estive che invernali durante i mesi di dicembre e gran parte di gennaio.

A questo si sono aggiunti problemi tecnici alle stazioni sciistiche, per fortuna risolti in corso d’opera.

Neve che invece è arrivata tutta insieme, ma anche in questo caso i problemi non sono mancati, con l’unica strada che conduce a Campitello Matese interdetta al traffico per giorni a causa di una slavina.

Ma questo fa parte del passato, recente.

Da settimane Campitello viaggia a pieno regime e soprattutto nel weekend le piste vengono prese d’assalto da molisani, ma anche da turisti che arrivano dalla vicina Campania.

Foto: pagina fb assessore Vincenzo Cotugno