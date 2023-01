Campitello, file interminabili per gli skipass: i turisti fuggono. Una vergogna (le testimonianze)

Prima le lunghissime code per arrivare in cima, poi l’amara sorpresa ai botteghini con la protesta generale. Molise regione senza futuro

Le “grandi” campagne pubblicitarie per pubblicizzare il Molise e le sue montagne. “Fatti di neve”, lo slogan utilizzato per promuovere le stazioni sciistiche della regione. Ingente utilizzo di fondi pubblici per incentivare il turismo. Per poi accorgersi, d’un tratto, che non è servito a nulla. Perché il Molise, in fondo, è una terra destinata all’estinzione. Non essendo in grado di utilizzare nemmeno le proprie bellezze e quelle piccolissime risorse che ha disposizione.

Erano anni che a Campitello Matese gli impianti erano chiusi. Prima a causa di una politica miope, poi per colpa della pandemia. Quest’anno, invece, tutto è sembrato andare nella giusta direzione. Dal momento che gli impianti sono stati tutti collaudati a fine anno. E’ mancata solo la neve che, però, è arrivata la scorsa settimana. E allora tutti pronti per prendere d’assalto la stazione sciistica molisana. Cosa che, in realtà, è avvenuta. Ma è stato un catastrofico flop. Con un fuggi fuggi generale dei turisti venuti da fuori regione. E quanto successo in questo fine settimana, vale anni e anni di pubblicità.

Le lunghe code questa mattina per raggiungere Campitello Matese

Prima le interminabili code per raggiungere la vetta per l’apertura parziale della Provinciale che conduce a Campitello. Ingressi scaglionati con la discutibile gestione del traffico da parte delle forze dell’ordine. E già qui a causa del serpentone lungo chilometri, molti turisti si sono girati, dopo ore di fila, e sono tornati a casa o hanno scelto altre destinazioni.

Ma per chi è riuscito a salire o per quelli che erano già su, la giornata è stata un inferno. Per la pessima gestione di Matese Ski che ha mandato letteralmente su tutte le furie turisti e albergotori della zona.

Code interminabili per la presenza di pochi operatori e pochi sportelli per prenotare gli skipass. Chi ha pagato lezioni o ha noleggiato gli sci, ha perso poi ore in fila, arrivando in grande ritardo sulle piste. Inoltre non è stato consentito di fare gli skipass per più giorni, come testimoniato dalle interviste (in alto). Tutto questo ha provocato una protesta generale a Campitello e molti turisti hanno deciso di rinunciare.

Insomma quando tutto sembrava far presagire il rilancio della stazione sciistica molisana, prima la chiusura della strada, poi la pessima gestione degli impianti, hanno fatto in modo che si registrasse il solito grande flop. dim

