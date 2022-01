Campitello, c’è voglia di montagna: boom di presenze nonostante la chiusura degli impianti principali

Complice la bella giornata di sole, anche oggi, domenica 16 gennaio 2022, la stazione sciistica di Campitello Matese registra la presenza di tantissimi turisti.

Questo nonostante siano aperti solo gli impianti Piana Lavarelle e Nastro trasportatore. Non solo sciatori che non hanno voluto rinunciare alla splendida giornata ma anche tanti bimbi con gli slittini e tanti amanti della montagna (presenti in questo fine settimana anche tanti camperisti) che hanno invece scelto una “suggestiva passeggiata” in motoslitta.

Sono invece terminati i lavori di manutenzione e dunque si attende nei prossimi giorni (dopo il collaudo) l’apertura dell’impianto di risalita Capo d’Acqua e sulla seggiovia Colle del Caprio.

Tanti dunque i turisti nel fine settimana, a dimostrazione delle potenzialità della stazione sciistica che, purtroppo, però registra ancora la chiusura delle piste più “attrattive” per gli sciatori.