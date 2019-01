Campitello, aperta la seggiovia Lavarelle

SAN MASSIMO

La stagione sciistica ancora non decolla a causa della poca neve anche se nelle prossime ore le previsioni lasciano ben sperare. Nonostante ciò la società Dga Funivie ha profuso il massimo impegno per consentire di sciare, attraverso gli impianti artificiali. Anche nella giornata di ieri è stata aperta la seggiovia ‘’La Piana’’ (Lavarelle) per gli sciatori (pista azzurra) e la seggiovia ‘’Del Caprio’’ per i pedoni, con l’apertura del rifugio Colle del Caprio. Le tariffe applicate agli sciatori sono quelle della bassa stagione. Per informazioni, vendita di skipass online, aggiornamenti meteo ed eventi, è possibile consultare il sito ufficiale gestito da DGA Funivie (campitellomateseski. it). Intanto, è stato riaperto il posto fisso stagionale Carabinieri, inquadrato nella Stazione Carabinieri di Bojano e dipendente dalla locale Compagnia, al fine di garantire la sicurezza dei turisti.