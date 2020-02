Campionato Regionale di pattinaggio a rotelle – corsa indoor

La stagione agonistica della ASD CS Pattinaggio Campobasso chiama gli atleti del capoluogo al primo impegno ufficiale con il Campionato Regionale di corsa indoor in programma domenica 23 febbraio ad Avezzano in provincia de L’Aquila.

Nutrito il gruppo dei giovani pattinatori campobassani. Sono 14 gli atleti che parteciperanno alla gara federale indoor indetta dalla FISR Abruzzo ed organizzata dalla ASD Roller Skating Avezzano alla Palestra “Don Sturzo” di Avezzano.

Per la categoria Giovanissimi (2011-2012) gareggeranno Giulia Baranello, Carmen Gilotti, Nicole Pallotta, Martina Palumbo e Chiara Fusco impegnate nel percorso di destrezza, nella gara sprint (2 giri) e nella gara in linea (5 giri).

Negli esordienti (2009-2010) gareggeranno: Sara Baranello, Sofia Niro, Valeria Pilone, Chiara Sammartino e Sara Storto chiamate a competere nella destrezza, nello sprint (2 giri) e nella corsa lunga (8 giri).

Per la categoria ragazzi 12 (2008) saranno in gara Cristina Gilotti, Alice Ialicicco, Chiara Palumbo e Giordana Paolini che dovranno disputare la gara sprint (2 giri) e i 2000 metri a punti.

Alla vigilia dell’evento, il presidente e tecnico del Centro Pattinaggio CB, Antonina Tapounova, ha espresso soddisfazione per essere riuscita a portare in gara un buon numero di atleti, i quali sapranno sicuramente farsi valere in tutte le categorie nelle diverse specialità. La società molisana ha chiesto ed ottenuto anche per quest’anno l’annessione all’Abruzzo per la disputa delle gare: il 23 febbraio ad Avezzano (AQ) la gara indoor, l’8 marzo a Martinsicuro (TE) la competizione su pista ed il 22 marzo a Montesilvano (PE) la corsa su strada che chiuderà il calendario agonistico federale 2020.