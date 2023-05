Campionato nazionale Fedika, la Ksc Karatè di Campobasso porta in alto il nome della regione

Si è svolto ad Osimo il 29 e 30 maggio il Campionato nazionale Fedika, che ha visto la partecipazione di 800 atleti provenienti da tutta Italia.

Presente dal Molise la KSC Karatè di Campobasso del maestro Enzo Minotti che riporta a casa un ricco medagliere. Gli atleti della KSC si sono distinti conquistando i podi più alti della competizione confermando l’ottimo trend di crescita ottenuto a livello nazionale.

Categoria Kumitè 8 medaglie d’oro

risultati:

Campione Italiano Children Riccardo Ruccolo 1° kumite

Campione Italiano Mini Cadets Giulia Baranello 1° kumite

Campione Italiano Mini cadets Rino izzi 1° kumite

Campione Italiano Mini Cadets Jacopo De Santis 1°kumite

Campione Italiano Cadets Biagio Celli 1°kumite

Campione Italiano Cadets Giorgia Minotti 1°kumite 1°kumite open

Campione Italiano Junior Giovanni Minotti 1°kumite

4 medaglie d’argento Kumitè-Katà

Angelo Pasquale 2° kumite

Isabella Dimitrescu 2°kumite

Andrea Santoro 2°kumite

Squadra Children kumite 2°

(Ruccolo Riccardo, Bevilacqua Izzi Santoro Andrea )

5 medaglie di bronzo

Isabella Dimitrescu 3° kata

Gennaro Salvatore 3° kumite

Massimiliano De vivo 3°kumite

Riccardo Ruccolo 3°kata

Squadra cildren kumite 3°

(De santis, Salvatore, Izzi)

Vincitore della Super Champions come miglior atleta di tutta la competizione delle categorie Juniores e Seniores Giovanni Minotti. Importante traguardo per l’atleta molisano della KSC che lo proietta ai prossimi campionati Mondiali che si terranno a luglio in Scozia.

Presenti alla competizione anche gli arbitri federali Enzo Minotti e Francesco Ruccolo.