Campionato nazionale di freccette, vita dura per la compagine termolese

REDAZIONE TERMOLI

Termina il girone d’andata del campionato nazionale di freccette. Nel gruppo C-1 vita dura per la compagine termolese della Piccola Montecarlo, infatti al giro di boa i ragazzi di corso Nazionale si trovano a soli 6 punti in classifica. Dopo la vittoria sofferta in casa all’esordio, contro il Bar Centrale di Casacalenda, la Piccola Montecarlo ne perde tre per 4a1, sconfitte rimediate con House Game,Tilt e Metropolitan. La squadra Termolese gioca nel girone di C pur essendo di categoria B, giocare in categoria inferiore dovrebbe portare un vantaggio ma in questo caso, con il buon livello medio raggiunto in regione, diventa complicato vincere le partite in quanto le chiusure di C e di B sono differenti. Con la speranza che la Fidart non ripeta più soluzioni anomale si va avanti con la consapevolezza che questo sport, in questa federazione, è a rischio estinzione nella nostra regione. La Piccola Montecarlo ringrazia l’AVIS sezione di Termoli per il continuo sostegno e gli sponsor: Piccolo Bar, Glutin Stop, La Pizzetteria, Trattoria da Endryu, Capa Tosta, La Stamperia 2.0 e l’Avis giovani.