Campionato nazionale calcio a 5: la Chaminade Campobasso c’è

Tra le 229 richieste di partecipazione ai campionati nazionale della Divisione Calcio a 5 la Chaminade Campobasso c’è. Il club rossoblù ha sbrigato la parte burocratica, depositando la tassa d’iscrizione e la fidejussione, adesso l’attenzione è spostata sul mercato. L’obiettivo è quello di allestire una squadra in grado di far divertire gli appassionati molisani di futsal.

Al via la sesta stagione consecutiva in Serie B della Chaminade Campobasso. Definire l’ultima stagione “anomala” è riduttivo; l’interruzione delle competizioni a causa del virus COVID-19 ha portato alla chiusura anticipata di tutti i campionati nazionali e regionali di ogni ordine e gardo con la conseguente cristallizzazione delle classifiche. Per la Chaminade Campobasso resta il rammarico di non aver concluso una stagione che la stava vedendo protagonista con la prima squadra in Serie B e con il Settore Giovanile nel torneo Nazionale Under 19 dove i baby rossoblù di mister Cavaliere stavano disputando un campionato straordinario. Il presidente Franco Bossi e il patron Domenico Scarnata insieme a tutta la dirigenza si sono riuniti per tracciare un bilancio della vecchia stagione e gettare le basi per la prossima. L’epidemia da Coronavirus ha avuto ripercussioni sulla vita quotidiana e sul tessuto economico mondiale, ma non ha spento l’entusiasmo di continuare a investire nello sport e sui ragazzi. La formalizzazione dell’iscrizione ha dato lo la alla nuova stagione, nei prossimi giorni verranno svelate tante novità in casa Chaminade, ufficializzate conferme e nuovi innesti in società, nello staff tecnico e nella rosa.