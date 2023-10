Campionato italiano Slalom, il driver molisano Donato Catano conquista il tricolore nella classe E2SH

A due gare dalla fine del campionato Italiano Slalom, il driver Donato Catano alla guida della sua Autobianchi 112 Proto ha portato a casa il titolo tricolore della classe E2SH per la seconda volta consecutiva. Gare difficili, intense ed impegnative quelle del campionato slalom, ma che il pilota campobassano Catano ha sempre concluso sul podio in questa stagione.

Lo scorso fine settimana si è disputata la tappa di campionato (Maxi Slalom Salerno Croce di Cava) dove Catano ed il suo team hanno affrontato la gara consapevoli che in caso di buon piazzamento nelle 3 manches previste avrebbero conquistato il titolo. Ebbene il molisano non si è accontentato di un buon piazzamento, ma ha vinto con il miglior tempo mettendo così le mani ed in cassaforte il titolo italiano di categoria.

Grande soddisfazione e gioia alla fine della corsa con la consapevolezza che questo titolo ripaga anni di sacrificio ed impegno che sia il pilota che il team hanno profuso nella disciplina per arrivare oggi sul tetto d’Italia. Un ringraziamento speciale va al team Grt, alla scuderia Venanzio e tutti gli sponsor.