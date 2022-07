Campionato Italiano Interforze di Beach Volley: due medaglie per i Vigili del fuoco

Sul litorale adriatico, nella località di Vasto marina, dal 7 al 9 luglio si è tenuta la seconda edizione del Campionato Italiano Interforze di Beach Volley. Tre giornate all’insegna dello sport e del divertimento che hanno visto impegnati uomini e donne dei differenti corpi dello Stato contendersi il titolo di “campione italiano” nel torneo maschile, femminile e misto.Tra le ventuno coppie partecipanti anche i rappresentanti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco: otto atleti nel tabellone maschile, una coppia al femminile e due nel torneo misto. Tra gli atleti VVF che hanno partecipato il VC Salvatore Calcutta, il VFE Marco Palladino e la vigilessa Catia di Camillo, in servizio presso il Comando di Campobasso. La coppia costituita dal VC Salvatore Calcutta e dal VFE Marco Palladino, reduce da un terzo posto in occasione dell’ultimo Campionato Italiano di beach volley dei Vigili del Fuoco (Vulcano 2019), ha portato a casa la medaglia d’argento. Dopo aver giocato magistralmente una combattutissima semifinale – vinta al terzo set contro i rappresentanti dell’Esercito Italiano – la coppia dovuto cedere il passo ad un altrettanto alla coppia della Polizia Locale, che ha conquistato il titolo combattendo fino all’ultima palla!Non è mancata la medaglia nemmeno al femminile, dove la vigilessa Catia Di Camillo, ha conquistato con la collega il terzo gradino del podio.Piccolo rammarico, invece, per il torneo misto, dove il VC Salvatore Calcutta e la collega, sfiorano l’impresa di una terza medaglia, perdendo la finalina terzo-quarto posto contro la coppia della Marina Militare.Il sipario cala così sul beach volley, ma è solo una questione di tempo: ci si rivede a settembre in occasione della ripresa – a tre anni di distanza – del Campionato Italiano organizzato dai Vigili del Fuoco che si terrà a Senigallia, dove già si assapora il dolce gusto di un’edizione da non perdere!

Le immagini Indietro 1 di 3 Avanti