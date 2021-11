Campionato italiano C.K.I., ottimi risultati per gli atleti della Karatè Sport Campobasso

Ottimi risultati conseguiti dagli atleti della Karatè Sport Campobasso al campionato italiano C.K.I 2021 che si è svolto nei giorni scorsi a Pistoia. I ragazzi del Maestro Enzo Minotti sono saliti sul podio in più di una categoria.

Ottime performance per Giorgia Minotti che ha conseguito il primo posto kata, primo posto kumite cadetti-65, primo posto kumite cadetti open e primo posto squadra kumite.

Risultati di rilievo anche per Giorgia Timo, primo posto squadra kumite cadetti e terzo posto kumite cadetti open. Per Tony Lallo junior un terzo posto kumite senior open e infine per Giovanni Minotti un primo posto kumite-65 senior e un primo posto kumite open senior. Dunque risultati di rilievo per la palestra K.S.C. di Campobasso.