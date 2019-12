Campionato di Freccette, i risultati

Domani, 20 dicembre, ultima di campionato per la Piccola Montecarlo prima di Natale contro il Metropolitan. Il punteggio di 4 a 1 ha contraddistinto questa sessione di campionato a dir poco complicato, per colpa della Fidart, della compagine termolese. Infatti i ragazzi di C.so Nazionale perdono a Casacalenda con il Bar Centrale, prima vittoria assoluta per loro, vincono in casa contro l’House Games di Santa Croce e perdono in casa del Tilt Club, tutte nel segno del 4 a 1. Dopo la partita contro il Metropolitan quindi calerà il sipario sulla stagione 2019 e sarà occasione per scambiarsi gli auguri per le feste natalizie. Nella serata si svolgerà un grande evento, l’unione d’amore di due componenti della squadra. Si ringrazia l’AVIS sezione di Termoli per il continuo sostegno e gli sponsor: Piccolo Bar, Glutin Stop, La Pizzetteria, Trattoria da Endryu, La Stamperia, Capa Tosta e l’Avis giovani.