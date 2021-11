Campionati Regionali Individuali, che colpi per Volpacchio e Cipolla! Titolo conquistato nella gara ‘Master’

Domenica 28 novembre 2021, si sono disputati i Campionati Regionali Individuali e di Società di Corsa Campestre riservati alle categorie dei più giovani (Cadetti, Allievi, Juniores, Promesse e Seniores) e dei meno giovani (Amatori e Master) di tutte le categorie, presso l’ex Forum Park in agro di Vinchiaturo organizzati dal Comitato Regionale Fidal Molise. Il deciso maltempo che ha imperversato per tutta la manifestazione ed ha costantemente accompagnato gli atleti in gara, ha dissuaso molto di più della metà degli iscritti a rinunciare all’ evento sportivo.

Imperturbabili sono stati gli atleti delle categorie Master che si sono dati battaglia nei quattro e sei chilometri stabiliti per le diverse categorie. Il percorso di gara, reso molto pesante e insidioso dalla pioggia e fango, già di per sè abbastanza tecnico e impegnativo per i frequenti cambi di ritmo e ripartenze, ha messo a dura prova i muscoli degli atleti. Nella gara dei Master, due atleti della Podistica Avis Campobasso hanno conquistato il Titolo di Campione Regionale: Nicola Volpacchio nella categoria SM50 e Agostino Cipolla nella categoria SM70.

I due atleti avisini si sono presentati agguerriti e preparatissimi pronti a sfidare, oltre le avverse condizioni climatiche, se stessi e gli avversari ed hanno espresso il massimo del loro impegno dimostrando una condizione fisica ancora ottimale pur avviandoci ormai verso la conlusione della stagione agonistica 2021