Campionati Regionali Assoluti individuali di nuoto, l’H2O Sport da record

Con 21 medaglie d’oro. Sofia Silvaroli e Luca Angelilli centrano il pass per i tricolori nella rana

Ben 21 titoli regionali su 34 disponibili e pass per i campionati italiani hanno contraddistinto i campionati regionali assoluti individuali in casa H2O Sport. In campo femminile vola Sofia Silvaroli che centra la medaglia d’oro nei 100 rana condita dallo splendido 1’14”49, crono che le vale l’accesso ai campionati italiani giovanili di Riccione. Per l’atleta allenata da Michele Mucci arriva anche il successo nei 200 rana (2’44”31). Quattro i titoli regionali messi in cassaforte da una bravissima Martina Lonati che non ha rivali nei 100 stile libero (58”31) e 400 stile libero (4’27”10) oltre che negli 800 stile libero completati in 9’17”30. Per lei anche una grande affermazione sui 100 farfalla conclusi in 1’03”22. Medaglia d’oro per Sabrina Antenucci oro nei 50 stile libero con un ottimo riscontro cronometrico di 27”92. Nella stessa giornata l’atleta biancorossa centra anche l’argento nei 200 stile libero (2’13”13) e due bronzi nei 100 stile libero coperti in 1’00”66 e nei 400 stile libero (4’46”60). Doppio titolo regionale per la brava Sofia Rossano nei 200 dorso (2’21”38) e nei 100 misti (1’08”29). Ad impreziosire il medagliere c’è anche l’argento nei 100 dorso con il tempo di 1’05”31. Applausi e consensi per Marta De Paola che conquista la medaglia del metallo più pregiato nei 200 farfalla (2’22”33) e riesce a mettere in bacheca anche l’argento sui 100 farfalla (1’05”78) oltre al bronzo nei 50 farfalla (30”25). Soddisfazioni e grandi risultati arrivano anche da Camilla Stinziani, prima nei 400 misti coperti con il tempo di 5’11”34. Per lei anche l’argento nei 200 misti (2’28”21) e il bronzo nei 100 farfalla (1’05”86). E’senza rivali sui 50 rana Sofia Mancini che fa registrare un buon 33”80 e conquista il bronzo nei 100 rana fermando i cronometri a 1’17”17. Si è ben comportata anche Alessia Angelicola con al collo l’argento nei 200 rana (2’45”34) oltre alla medaglia di bronzo nei 50 stile libero (28”42). Doppio argento per la portacolori biancorossa Arianna Capria nei 50 farfalla con 30”16 e nei 100 misti con 1’10”32 ben imitata da Sara Saraceni terza nei 100 misti (1’15”33). Chiude ai piedi del podio i 50, 100 e 200 stile libero Sofia Cavina così come Chiara Antenucci nei 200 stile libero (2’15”53).

Grandi soddisfazioni per la società del presidente Tucci arrivano anche dal settore maschile con Luca Angelilli, l’atleta allenato da Polo Di Lulloè protagonista con quattro titoli regionali assoluti: oro nei 50 rana (28”42) stabilendo l’ennesimo record regionale assoluto della specialità, nei 100 (1’02”87) e 200 rana con il tempo di 2’18’’16 e 200 misti (2’06”50). Per lui tempi che valgono il pass per i campionati italiani anche nei 50 e 200 rana, oltre a quello già conquistato nei 100. Si fa valere anche il compagno di squadra Emanuele Florio che è il più veloce nei 100 misti (1’02”59) e chiude al terzo posto i 400 stile libero con il riscontro cronometrico di (4’22”65). Sono d’argento, ma con grandi miglioramenti personali i 400 stile libero (4’19”32) e i 1500 stile (17’03”23) di Andrea Gabriele così come i 100 e 200 dorso di Jacopo Basile di 1’01”80 e 2’09”42. Seconda piazza per Vincenzo Palladino sui 400 misti (4’52”53) e terza per Jordan Coco nei 100 (1’03”00) e 200 (2’14”27) dorso. Alessandro Vernacchia porta a casadue medaglie di bronzo nei 100 (1’14”98) e 200 (2’43”54) rana. Ottimo bronzo lo ottiene l’atleta Gabriele De Gregorio nei 200 farfalla fermando il cronometro a 2’16”84 che vale un grande miglioramento tecnico oltre che cronometrico. Sale sul terzo gradino del podio Giacomo Trofino nei 1500 stile libero coperti in 17’11”84 e nei 100 misti (1’06”07) mentre Antonio Pisaturo completa i 50 dorso in 32”67, crono che gli vale il terzo posto. Portano a casa il bronzo anche Alessandro D’Onofrio nei 100 dorso con il tempo di 1’15”16, Francesco Testa nei 100 farfalla (1.00”85), Francesco Stinziani nei 200 misti completati in 2’19”79 e Michele Giampietro, tornato a vestire i colori biancorossi in questa stagione e nei 400 misti con il riscontro cronometrico di 5’01”96.