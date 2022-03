Campionati Nazionali Universitari, il Cus Molise calcio a 11 batte Roma e va alle finali di Cassino

I ragazzi di Cordone vincono a Campodipietra con un gol per tempo grazie a Tucci e D’Addario

Vola a Cassino la selezione di calcio a undici del Cus Molise che supera all’inglese il Cus Roma nel return match delle qualificazioni e conquista così un posto nella fase finale dei Campionati Nazionali Universitari. Nella gara giocata al Passarelli di Campodipietra la formazione di Mario Cordone si impone con un gol per tempo (Tucci e D’Addario i marcatori) al cospetto di un’avversaria generosa che si è fatta vedere in area molisana, ma non è riuscita a centrare il bersaglio grosso anche grazie a Diego Tucci impiegato nella circostanza tra i pali e bravo a farsi trovare pronto quando chiamato in causa. Per il resto i padroni di casa hanno amministrato bene il confronto bissando il successo ottenuto nella capitale e chiudendo il confronto sul 2-0. I ragazzi dell’Ateneo strappano il pass per Cassino dove cercheranno di arrivare il più lontano possibile.