Campionati nazionali universitari, buona la prima per il Cus Molise Calcio a 5: fasi finali più vicine

Esordio vincente per il Cus Molise calcio a 5 che nell’andata del primo turno di qualificazione alla fase finale dei Cnu 2023 supera al Palaunimol il Cus Caserta. Partita vibrante ed equilibrata fino alla fine con i ragazzi di Antonio Di Stefano che grazie ad una bella prestazione corale riescono a portare a casa il successo. Il ritorno è in programma in Campania il 28 marzo con in palio il pass per il secondo turno.

La cronaca

Si presenta subito bene il Cus Caserta con Palmiero che impegna Trotta alla deviazione. Sull’altro fronte è Lenoci a saggiare i riflessi di Tartaglione. A stappare il confronto è un tiro dalla distanza di Salzillo che beffa Trotta. I locali non ci stanno e riequilibrano il confronto quasi subito grazie a Lenoci che trova lo spiraglio giusto per infilare la sfera in fondo al sacco. Tocca poi a capitan De Nisco suonare la carica, azione personale e conclusione parata dal portiere ospite. I molisani vanno alla ricerca del sorpasso che arriva quando un calcio di punizione di Lenoci viene respinto dal portiere Tartaglione, la sfera torna nella disponibilità del numero 6 che non sbaglia. La sfida resta vibrante. Caserta si vede con un diagonale di Antonio Baldini che termina di poco al lato. Gli ospiti ci provano poi con Francesco Casella dalla media distanza, Trotta si salva con l’aiuto della traversa. Lo stesso giocatore in maglia numero 5 fa centro poco dopo su calcio di punizione per il 2-2. Incassata la rete il Cus Molise riabbassa la testa: Lenoci costruisce, assist per Ferrara che trova la deviazione del portiere, palla a De Nisco che non riesce ad inquadrare il bersaglio grosso perché murato da un avversario. Prima del riposo i padroni di casa mettono di nuovo la freccia grazie a Lenoci che beffa nuovamente Tartaglione.

In apertura di ripresa il Cus Molise trova la quarta rete grazie ad un tiro velenoso di Ferrara. Il Cus Caserta riordina le idee e si fa vedere con Antonio Baldini che conclude al lato non di molto da ottima posizione. Tocca poi a Barone provarci su calcio di punizione, tiro centrale respinto da Trotta. I campani si riportano a meno uno, sempre su calcio piazzato, questa volta di Francesco Casella che firma il 4-3. L’altalena delle emozioni e dei gol prosegue: Testa vede il movimento di Salvatore, lo premia e il giocatore con la maglia numero 5 va a realizzare il gol del 5-3 per i molisani. Ancora padroni di casa sul pezzo. Palla tagliata in mezzo di Pietrangelo sulla quale si fionda De Nisco che gonfia la rete per il 6-3. Nel finale Antonio Baldini va in rete per il Cus Caserta fissando il punteggio sul 6-4.