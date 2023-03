Campionati indoor di tiro con l’arco, medaglia d’argento per la juniores femminile Pegasus di Trivento

Un ottimo secondo posto, all’evento nazionale con oltre 1.400 atleti, per la squadra juniores femminile arco nudo composta da: Griguoli Deborah, Camardo Francesca, Kaur Ramandeep. Quest’ultima, oltretutto, classificatasi nona nella categoria individuale. “Dopo 13 anni torniamo a vincere qualcosa di davvero importante ricordo che siamo stati quattro volte Campioni d’Italia con la squadra allievi e juniores maschile. A Rimini le nostre ragazze hanno centrato il secondo posto, un importante risultato che le ripaga dopo i tanti sacrifici fatti e che ci entusiasma tutti”.

Abbiamo avuto problemi di struttura in cui allenarci e non avere la possibilità di allenarci tutti i giorni, le ragazze dopo tanti sacrifici e la loro costanza e lunghe trasferte per le gare di qualifica. La medaglia d’argento è arrivata.

Ringrazio in primis i genitori per aver sostenuto economicamente la trasferta d’argento, la dirigenza della Pegasus e le ragazze che hanno seguito l’allenatore.