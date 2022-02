Campionati di Torball, l’Asd Olimpic Paideia Sporting alla volta di Atri

Oggi e domani sfide decisive per i molisani impegnati nella massima categoria. A dare la carica sul parquet di gioco il tecnico Mariella Procaccini

Fase finale del campionato italiano di Torball serie A.

L’Asd Olimpic Paideia Sporting oggi sabato 19 febbraio e domenica, sarà impegnata ad Atri, Teramo.

Sfide decisive per i molisani che nella 5^ giornata e 6^ giornata incontreranno le formazioni GSD Colosimo, ASD Teramo non vedenti, GSD non e semivedenti Bolzano 1 e GSD non e semivedenti Bolzano 2.

Accompagnati dal tecnico Mariella Procaccini, i ragazzi dell’Olimpic Paideia Sporting daranno come sempre il massimo sul parquet di gioco anche se lo scudetto è ormai lontano. Non mancheranno grinta e sano spirito competitivo.