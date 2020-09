Campionati di Jesolo, salgono sul podio Maria Giorio e Mikail Cappucci

Anche gli atleti paralimpici molisani sono tornati in gioco dopo il lungo periodo di lookdown. Allenamenti intensi in vista di importanti appuntamenti, come quello veneto. Nella circostanza un plauso speciale a Maria Giorio e a Mikail Cappucci che, ai Campionati Italiani di Jesolo, hanno conquistato prestigiose medaglie.

Maria ha portato a casa l’oro nel lancio del disco e l’argento nel peso. Mikail si è piazzato al secondo posto nei 100 metri di corsa ed ha strappato il bronzo nel disco. Entrambi, tesserati Nai/Fispes accompagnati in trasferta dai tecnici Ivana Di Pilla ed Emanuele D’Uva, hanno manifestato immensa soddisfazione per il risultato raggiunto.

Immancabili le congratulazioni da parte del presidente del Cip Molise, Donatella Perrella.