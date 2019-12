Campane di Agnone e Zampogne di Scapoli, c’è il gemellaggio

Siglato nell’ambito di Molise Cultura. Con un solo biglietto si potrà accedere ad entrambi i musei

Un gemellaggio tra due realtà importanti come il museo delle Campane di Agnone e quello delle Zampogne di Scapoli. E’ questo l’atto che è stato firmato dall’assessore regionale Cotugno e da quello comunale di Scapoli Stefano Izzi. Il gemellaggio è stato promosso da Molise Cultura e prevede che tutti coloro che vorranno potranno usufruire dello stesso biglietto valido per visitare entrambi i musei. Si tratta di una operazione di promozione del territorio importanti per la zona.