Campane a festa a Colletorto per la nascita del piccolo Davide Agnetti. “Grazie Signore per il dono della vita”: il piccolo è nato alle 00.51 di lunedì 14 giugno 2021 all’ospedale di Macerata per un peso di 3 chili e 500 grammi e 53 centimetri di lunghezza. Infiniti auguri ai genitori Rossella Ritucci e Michele Agnetti dai nonni Albino e Lina, Alessandro e Daniela, da tutti i parenti e dagli amici con un pensiero speciale dalle bisnonne di Colletorto Rosaria e Fiorentina.