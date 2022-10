Campagna vaccinale, lo Snami Molise non firmerà l’accordo: medici di famiglia penalizzati

“Garantiremo comunque la vaccinazione dei nostri pazienti, come sempre fatto, nell’ottica della promozione della salute pubblica e dell’attività di profilassi e prevenzione”

Mercoledì 12 ottobre ha avuto luogo il Comitato Aziendale per la Medicina Generale, con all’ordine del giorno l’accordo sulla campagna vaccinale antinfluenzale 2022-23.

In considerazione del pluriennale impegno messo in campo dai Medici di Assistenza Primaria nel sostenere e praticare la campagna vaccinale anti-influenzale e quella anti-pneumococcica e dell’aumento del carico e degli oneri di lavoro derivanti dalle problematiche legate allo stato di emergenza degli ultimi tre anni (acquisto di DPI, sanificazione, aumento iperbolico dei costi di gestione ed energetici), SNAMI ritiene assolutamente mortificante la proposta che l’Azienda Sanitaria ha avanzato durante il comitato.

Pertanto, SNAMI Molise, riunito giovedì 13 in assise regionale, ha deciso all’unanimità, e diversamente da tutte le altre componenti sindacali e aziendali del Comitato trattante, che non firmerà l’accordo che, ignorando completamente le richieste da noi avanzate, penalizza tutti i Medici di famiglia in modo inaccettabile.

Garantiremo comunque la vaccinazione dei nostri pazienti, come sempre fatto, nell’ottica della promozione della salute pubblica e dell’attività di profilassi e prevenzione, rivendicando orgogliosamente il dissenso a siglare contratti tanto mortificanti.