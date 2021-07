Campagna vaccinale dell’Esercito fra gli anziani: piangono quando ci vedono (video)

Reportage del Corriere della Sera in Molise

Che il Molise fosse fra le prime regioni italiane per intensità e rapidità nella somministrazioni di vaccini anti Covid lo si apprende giornalmente dai dati del Ministero della Salute. E’ un motivo di vanto e alimenta il senso di sicurezza fra la gente. A contribuire a questo risultato c’è sicuramente anche l’Esercito Italiano che da mesi ormai è stato coinvolto a livello nazionale nella campagna vaccinale. Medici e infermieri in divisa, anche in Molise fanno la loro parte raggiungendo soprattutto quelle località dove la somministrazione del siero è più complicata soprattutto per le persone anziane. Questo servizio essenziale svolto dall’Esercito nella nostra regione è stato oggetto di un bellissimo reportage del Corriere della Sera. L’inviato di Corriete Tv, Giuliano Benvegnù ha seguito una equipe medica dell’Esercito durante gli spostamenti in alcuni centri della provincia di Isernia. E il video-servizio che il giornalista ha realizzato, poi pubblicato sul sito del Corriere.it, ci restituisce uno spaccato assai particolare del nostro Molise più profondo. Documenta l’arrivo nelle case degli anziani, l’emozione che questi ultimi provano e delle reazioni emotive che talvolta sfociano in pianti di gioia.