Campagna vaccinale, al via le adesioni per la fascia 40-50 anni e lunedì si parte con i maturandi

Vaccini anti Covid, da domani, venerdì 28 maggio, anche la fascia 40-50 anni potrà effettuare le prenotazioni. «Si è tenuta una riunione della Cabina di regia – si elgge in una nota Asrem – composta dai Commissari Straordinari al piano di rientro, dalla Direzione Generale della salute dalla Regione Molise e dai vertici Asrem.

Ecco le principali novità emerse:

Partiranno domani (28/05/2021) le adesioni alla campagna vaccinale per la fascia di età 40 – 50 anni. Sarà possibile collegarsi alla piattaforma https://adesionivaccinazionicovid.regione.molise.it/app/f?p=300:73 tenendo a portata di mano tessera sanitaria e codice fiscale.

Come per le precedenti fasce d’età, si procederà a somministrare i vaccini non per ordine di prenotazione, ma per ordine di età.

Anche in vista degli esami di maturità, da lunedì 31/05/2021, partiranno le adesioni alla campagna vaccinale per la fascia di età 18 – 19 anni. Sarà possibile collegarsi alla piattaforma https://adesionivaccinazionicovid.regione.molise.it/app/f?p=300:73 tenendo a portata di mano tessera sanitaria e codice fiscale.

