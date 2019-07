Campagna shock di Forza Nuova, interviene la garante regionale Leontina Lanciano

REDAZIONE

In merito alla campagna di comunicazione messa in atto in tutta Italia dal partito politico ‘Forza Nuova’ e dall’associazione ‘Evita Peron’, riconducibile ai terribili fatti al centro dell’inchiesta ‘Angeli e Demoni’, che utilizza un’immagine raffigurante una scena dei ‘Misteri’ di Campobasso, raffigurante un minore in braccio ad un uomo che impersona il diavolo, ho provveduto a predisporre una nota di segnalazione agli organi competenti e una richiesta di informazioni ai promotori dei tale attività di comunicazione. «Il volto del minore nella fotografia non risulta oscurato e sarà mia cura, in qualità di Garante, procedere per verificare la presenza dell’eventuale liberatoria rilasciata dalla famiglia del bambino, per la divulgazione dell’immagine, oltre a porre in essere tutte le azioni a tutela della privacy e nell’interesse supremo del minore. Il mio ufficio è a totale disposizione dei genitori del minore, per attivare le procedure necessarie a tutelare la privacy del proprio figlio e accertare eventuali violazioni della normativa vigente».