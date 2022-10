Campagna olearia 2022: caldo e siccità segnano un raccolto e l’aumento dei costi di produzione non aiuta

In Molise la produzione di olio sembra resistere, ma l’aumento dei costi della filiera fa temere livelli di vendita minori rispetto allo scorso anno

di Giusy Spadanuda

Scarsa produzione e prezzi in rialzo. È questo il binomio che da sempre si associa alla campagna olearia, eppure quest’anno non possiamo non considerare altre variabili: il caro energia per le aziende frantoiane e l’aumento generale dei prezzi per i consumatori. Coldiretti nel suo report “2022, la guerra dell’olio Made in Italy”, prevede la diminuzione di una bottiglia su tre di olio extravergine e l’aumento dei costi fino al 50% per le aziende agricole, nonostante il prezzo delle olive in frantoio lievitato fino a 80 euro al quintale.

A parte le regioni più meridionali in cui la raccolta inizia anche a fine settembre, in Molise, come nelle altre zone dell’Appennino, sebbene l’attività di raccolta sia appena iniziata ed è ancora presto per tirare le somme, le previsioni di una produzione poco abbondante preoccupano gli agricoltori. Per la Sicilia ad esempio si registra già un calo di 3,3 milioni di quintali di olio e per la Puglia si teme un taglio del 50% della raccolta rispetto alla campagna precedente, risultato delle temperature al di sopra della norma della scorsa estate e della forte siccità che ha colpito tutta la penisola. Tali condizioni climatiche hanno infatti penalizzato la fase di fioritura prima e di sviluppo dell’acino poi creando condizioni sfavorevoli per la produzione.

La Cia, Confederazione Italiana Agricoltori, lo aveva preannunciato già diversi mesi fa con una stima del meno 30% della raccolta rispetto allo scorso anno, e purtroppo i dati potrebbero peggiorare. Nonostante il caldo arido di quest’anno abbia potuto allentare il rischio di infestazione da mosca olearia, in alcune zone l’elevata escursione termica tra la notte e il giorno dei primi mesi estivi ha permesso l’insediamento di larve e in Molise, regione come è noto a clima continentale, tali episodi non sono mancati. A questo bisogna aggiungere poi l’attività dei patogeni fungini che potrebbe essere stata favorita dalle precipitazioni di inizio settembre e che ha colpito a macchia di leopardo i territori. Nonostante Coldiretti segnala livelli importati di cascole, a livello regionale alcune zone sembrano addirittura mostrare prospettive di raccolta migliori rispetto allo scorso anno.

Ma la produzione calante non è l’unica cosa che preoccupa gli operatori della filiera, e così come in altre regioni anche il Molise sta accusando il colpo del rialzo dei prezzi della molitura e dell’imbottigliamento. Per la molitura i costi si aggirano attorno ai 20 euro al quintale con un aumento del 40/50% rispetto al 2021 per via del caro energia, ai quali vanno aggiunti i costi della benzina, anch’essa in continuo aumento, e il costo dei contenitori e delle bottiglie di vetro il cui reperimento è diventato difficilissimo e più costoso di circa il 200%. Per chi commercializza l’olio alle spese finali si aggiungono quelle dell’imballaggio e della spedizione, aumentati più che proporzionalmente negli ultimi tempi. Un costo talmente maggiorato (si parla di 14-18 euro al litro) che difficilmente potrà essere traslato sul prezzo finale ai consumatori già alle prese con il caro vita, e che quindi fanno temere un calo delle vendite. E mentre l’olio spagnolo e tunisino hanno visto una risalita del prezzo negli ultimi mesi del 15 e del 13 %, l’olio ‘Made in Italy’ è sceso del 2%. L’Italia però contribuisce alla produzione mondiale con il 15% e si posizione al secondo posto come esportatore di olio dopo la Spagna. Numeri che non possono non essere tutelati in un’ottica di competizione mondiale del prodotto agricolo italiano e di sostentamento delle imprese autoctone. “Occorre intervenire per salvare un patrimonio unico del Paese con 250 milioni di piante che tutelano l’ambiente e la biodiversità ma anche un sistema di oltre 400mila imprese tra aziende agricole, frantoi e industrie di trasformazione” afferma il Presidente di Coldiretti, Prandini, “l’obiettivo è di rilanciare una produzione nazionale dell’olio d’oliva messa a rischio anche dal sistema di etichettatura che finisce paradossalmente per escludere dalla dieta alimenti sani e naturali come l’olio d’oliva che è uno dei pilastri della Dieta Mediterranea”.