Campagna nastro rosa: corso Ecm “modelli gestionali in oncologia”

Sabato 23 ottobre, nell’ambito delle iniziative dedicate alla Campagna Nastro Rosa, presso la sala convegni dell’Istituto Tecnico Agrario di Larino si terrà il convegno “MODELLI GESTIONALI IN ONCOLOGIA: COLLABORAZIONE TRA LA LILT, L’AZIENDA SANITARIA OSPEDALIERA E TERRITORIO PER LA RIABILITAZIONE PSICO-SOCIALE”.

Nella prima sessione dal titolo “L’assistenza psico-sociale dei pazienti oncologici” moderano il dott. Giovanni Fabrizio e la dott.ssa Aurora Scalisi ed intervengono il dott. Francesco Torino sulla prevenzione terziaria in oncologia e il modello LILT, la dott.sa Patrizia Farina sul ruolo dell’oncologo nel percorso del paziente, la dott.ssa Carmela Franchella presenterà il progetto di ricerca LILT, il dott. Mattia Scipioni sugli obiettivi dello studio e descrizione del campione esaminato, la dott.ssa Marina Cirelli sul ruolo del volontario e dell’assistente sociale. La seconda sessione moderata dal dott. Francesco Carrozza e dalla dott.ssa Barbara Sbrolla. Sulla nutrizione intervengono la dott.ssa Silvia Di Battista sull’alimentazione come supporto nella gestione della fragilità del paziente oncologico e la dott.ssa Eleonora Iorio sulla riabilitazione nutrizionale del paziente oncologico. Per la psico-oncologia intervengono la dott.ssa Claudia Spina sul ruolo dello psico-oncologo, il dott. Alessandro Cicconi sulla gestione ambulatoriale del distress del paziente oncologico e dei familiari, la dott.ssa Marianna D’Aulerio su risultati ed evidenze dello studio Nuova Vita, la dott.ssa Pierangela Antonecchia su giovani e volontariato con gli interventi di prevenzione primaria nelle scuole superiori.

A conclusione si terrà la tavola rotonda dal tema “Integrazione tra ospedale e territorio: cura, assistenza e riabilitazione del paziente oncologico”. Moderano il dott. Massimiliano Muzio e il dott. Gianfranco Martucci. Intervengono la dott.ssa Patrizia Farina, il dott. Michel Domenichelli, la dott.ssa Marina Cirelli, il dott. Mariano Flocco, Ornella Sciscenti.

L’evento è stato accreditato ECM per n. 50 partecipanti. Per iscriversi all’evento inviare una mail a: provider@dipaoloeventiecm.it.