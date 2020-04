Campagna informativa “porta a porta” dei Carabinieri per il ritiro e la consegna delle pensioni

Tanto lodevole, quanto necessaria l’iniziativa dei Carabinieri di Campobasso impegnati in una sorta di “porta a porta” informativo (soprattutto rivolto alle persone anziane) per metterli al corrente che l’Arma si mette a disposizione (dietro autorizzazione) degli utenti, che sono impossibilitati a farlo, al ritiro delle pensioni. Tutto ciò consegnando loro la modulistica in convenzione.

Una campagna meritoria di questi “angeli custodi” che si prendono cura delle fasce più deboli. Ben preparati e rigorosamente in divisa, i Carabinieri si prestano ad ascoltare anche altro tipo di necessità delle persone anziane senza disdegnare di dare consigli e suggerimenti onde evitare di rimanere vittime di scaltri malviventi che utilizzano i più incredibili stratagemmi pur di riuscire a “spillare” contanti e oggetti preziosi a quele sfortunate persone che non si accorgono dell’inganno. Particolarmente insidiosa è la truffa del “tampone a domicilio” (ovviamente a pagamento). Inutile dire che le autorità sanitarie non utilizzerebbero MAI questa procedura, quindi è altrettanto inutile ribadire che bisogna assolutamente rifiutare.

