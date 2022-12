Campagna di screening contro Hiv e Epatite C in piazza a Campobasso

L’AIDS e l’infezione da HIV rappresentano ancora oggi una minaccia.

I progressi della scienza hanno però consentito di curare la condizione di sieropositività.

Se l’infezione adesso può essere combattuta non bisogna però abbassare la guardia.

Per questo è importante sottoporsi ad uno screening diagnostico non limitato solo allo HIV ma anche alla lotta all’Epatite C.

Al fine di sensibilizzare la popolazione su tale importante tema ed in occasione della giornata mondiale di lotta e contrasto dell’AIDS – WORLD AIDS DAY 2022 (01/12/2022) si è proceduto ad illuminare di rosso l’edifico ASREM di Campobasso.

Nella giornata di sabato 3 dicembre ASREM scende in campo.

Infatti, in Piazza Vittorio Emanuele II a Campobasso dalle ore 11,00 alle ore 22,00 in collaborazione con l’Associazione UNINURSING e la Croce Rossa Italiana Comitato di Campobasso e con il patrocinio del Comune di Campobasso, dell’OPI Campobasso-Isernia, dell’UNIMOL e dell’OMCEO Campobasso, si svolgerà una campagna di informazione e di screening con l’intento di rafforzare la percezione del rischio dell’infezione da HIV e sensibilizzare sulle modalità di trasmissione e sulle misure di prevenzione.

Nella stessa occasione ASReM realizza la campagna di screening della infezione da HCV per la lotta all’epatite C.

Non abbassiamo la guardia su stigma, paura e disinformazione sull’HIV: la prevenzione, la diagnosi tempestiva e una efficace campagna di comunicazione restano, pertanto, i cardini delle strategie per il contrasto alla malattia al fine di raggiungere l’obiettivo dell’OMS HIV/AIDS: stop all’epidemia entro il 2030.