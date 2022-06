Campagna contro il femminicidio, incontro a Cerro al Volturno, il paese di Romina

Si terrà a Cerro al Volturno, Venerdì 17 giugno 2022 a partire dalle ore 18.30, presso il Sagrato della Chiesa Parrocchiale Santa Maria Assunta nel Rione Castello, la seconda tappa del tour promosso da Viva Vittoria Campobasso e che toccherà alcuni centri della regione Molise, portando a conoscenza l’opera relazionale condivisa, presentandone il progetto. L’iniziativa, accolta e recepita dalla Parrocchia Assunzione di Maria Vergine, promuove l’evento di presentazione della Campagna nazionale contro il Femminicidio 2022 e del Progetto “La rosa e il libro – Una rosa per il nostro giardino”. Particolarmente significativa e simbolica la scelta di Cerro al Volturno, il paese di Romina De Cesare, uccisa dal suo ex fidanzato.

Interverranno Padre Andrea Magliocca, Amministratore Parrocchiale,

Pasqualino De Mattia, Presidente Associazione Me Too, Emanuela Galasso referente Associazione Liberaluna ETS ed Elena Grande. La conduzione della presentazione è affidata ad Ida Di Ianni. Nel corso della cerimonia saranno distribuite gratuitamente alle famiglie presenti piantine di rosa da custodire e curare in attesa di poterle impiantare in un Roseto che si intende realizzare.