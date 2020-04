Campagna Amica, grande partecipazione per la “spesa sospesa”

Prosegue con grande successo la “Spesa Sospesa” all’Agrimercato di Campagna Amica a Campobasso. Sempre più consumatori, infatti, stanno aderendo all’iniziativa benefica, lanciata da Campagna Amica Coldiretti, che mira a raccogliere beni di prima necessità da destinare ai più bisognosi.

La distribuzione dei prodotti donati è stata affidata alla Croce Rossa Italiana, Comitato di Campobasso, i cui volontari si recano settimanalmente all’Agrimercato di Piazza Cuoco per ritirare il frutto della generosità dei cittadini e redistribuire i prodotti alle famiglie più bisognose.

Partecipare alla “Spesa Sospesa” consente di donare i prodotti genuini e a km zero della nostra regione a chi si trova nel bisogno e sostenere nel contempo le aziende locali che stanno vivendo un difficile momento dovuto alla crisi generata dalle misure restrittive anti Covid 19.

Per tutti i cittadini che volessero invece fare una donazione in denaro, la Fondazione Campagna Amica ha attivato un apposito Iban IT43V0200805364000030087695. Nella causale del versamento dovrà essere scritto: “Spesa Sospesa” oltre a nome, cognome e indirizzo completo di Comune di residenza del donatore, in tal modo la spesa verrà donata ai bisognosi della provincia di residenza.