Campagna Amica, attivo il servizio di “spesa a domicilio” della Coldiretti

CAMPOBASSO. Il servizio di “spesa a domicilio”, attivato dalle aziende di Campagna Amica Molise, si sta dimostrando molto gradito dai consumatori. Oggi, 19 marzo, primo giorno di attivazione infatti, moltissimi cittadini hanno contattato le aziende aderenti all’iniziativa per ricevere direttamente a casa i prodotti ordinati telefonicamente. Così, in un periodo che vede una diminuzione della clientela all’interno dei punti vendita, dettato dal rispetto delle norme sul contenimento del contagio da Corona Virus, i consumatori stanno dimostrando di apprezzare molto la disponibilità dei produttori agricoli e zootecnici di Campagna Amica che si recano personalmente a casa di quanti ne facciano richiesta, per consegnare loro la spesa.

#LACAMPAGNANONSIFERMA è l’hashtag scelto da Coldiretti per ribadire che il settore agroalimentare non può fermarsi, nemmeno difronte alla difficoltà dettate da questo difficile periodo, in quanto deve continuare a produrre cibo per l’intera collettività. Una mission che i produttori di Campagna Amica hanno voluto rafforzare con lo spirito solidale che da sempre contraddistingue il mondo agricolo e che in questi giorni si sta concretizzando proprio con la consegna della spesa a domicilio.

In sostanza, sono due i nuovi servizi attivati da Campagna Amica Molise. Il primo riguarda l’attività dell’Agrimercato di Piazza Cuoco a Campobasso, che sarà regolarmente aperto il giovedì ed il sabato, dalle 8.30 alle 15. Qui, i consumatori potranno prenotare la loro spesa, contattando il numero telefonico 377-3848075, e passare successivamente a ritirarla, evitando fastidiose file di attesa e il rischio di affollamento all’interno del mercato. Il secondo, invece, è offerto una serie di aziende, dislocate in vari centri della regione (l’elenco e i recapiti telefonici sono consultabili sulle pagine Facebook “Campagna Amica Molise” e Coldiretti Molise”), contattando telefonicamente le quali sarà possibile ordinare i prodotti desiderati per poi riceverli a casa. Il pagamento avverrà alla consegna della merce.