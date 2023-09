“Camminando per Anna”, torna a Limosano la passeggiata solidale per l’Ail

“Camminando per Anna”, una “fitwalking” in memoria della giovane donna prematuramente scomparsa nel 2021 e per raccogliere fondi in favore della ricerca.

Torna a Limosano la camminata solidale non competitiva promossa da AIL, Associazione Italiana contro le Leucemie, i Linfomi e il Mieloma, per raccogliere fondi per la ricerca e l’assistenza ai malati oncologici e ai loro familiari.

L’appuntamento è per domenica 24 settembre, alle ore 10.30, in piazza V. Emanuele a Limosano.

Per partecipare è possibile contattare

Angela Amoroso: 328.4596719

William Ciarallo: 327.2893624

Annamaria Boccardo: 333.8294988

Saverio Nonno: 333.3980711

Giuseppina Fiorucci: 339.8817718

Daniela Di Vita: 339.1994936

Segreteria AIL: 324.0529450

oppure iscriviti su: fitwalking.ail.it

La quota per partecipare all’iniziativa è di 10 euro.