“Camminando per Anna” a Limosano

Domenica 24 settembre a Limosano si svolgerà, come abbiamo già anticipato, la seconda edizione della “Fitwalking for AIL”, la camminata non competitiva promossa dall’AIL in favore della ricerca e dell’assistenza ai malati oncologici e ai loro familiari.

La manifestazione è in ricordo di Anna Amoroso che, dopo una lunga battaglia, purtroppo ha lasciato la comunità di Limosano.

Camminiamo insieme per le strade di Limosano, che Anna amava tanto, saranno donati dieci euro alla ricerca per dare, a chi combatte ora e a chi purtroppo dovrà farlo domani, una speranza di cura e… di vita! Perché il tumore si può e si deve sconfiggere.