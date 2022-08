“Camminando nella Natura”, grande successo e boom di presenze per l’edizione 2022 a Pescolanciano

PESCOLANCIANO. Giunta alla IV edizione, la consueta passeggiata a piedi e a cavallo “Camminando nella Natura”, organizzata dal Circolo sociale New Generation, ha riscosso anche quest’anno un grande successo, grazie anche alle numerose novità introdotte nel cartellone di eventi che è durato 2 giorni. L’edizione 2022 infatti, che si è svolta nelle giornate del 30 e 31 luglio a Pescolanciano, ha visto la partecipazione di centinaia tra partecipanti e cavalieri, arrivati anche dall’Abruzzo e dalla Puglia. Il programma ha avuto inizio alle 11 di sabato 30 con la tresca del grano (in collaborazione con il Comitato Feste di Pescolanciano) e uno stand gastronomico allestito sul campo sportivo dai ragazzi del Circolo. Alle 16 si sono svolti i giochi popolari in ricordo di Attilio Pallotta, mentre alle 22 il concerto di musica live del gruppo “LPDM” ha fatto il pienone con circa 400 spettatori, regalando una serata memorabile. Domenica 31 alle 8 la partenza per la passeggiata da Pescolanciano, fino a raggiungere Carovilli, la montagna di Miranda e poi la discesa lungo Monte Totila per rientrare in paese. Più di 80 i cavalieri che hanno preso parte alla manifestazione, oltre a chi ha deciso di percorrere il tragitto a piedi. Il pranzo è stato allietato dal gruppo musicale “i Folli”. Il presidente del Circolo Nico Scarselli, a margine dell’evento, ha tracciato un bilancio più che positivo: “Orgogliosi e soddisfatti anche per questa edizione. Si cresce costantemente grazie alla nostra dedizione e alla passione dei ragazzi: aggregazione, socialità, condivisione, rispetto per la natura sono solo alcuni dei valori che cerchiamo di inculcare ai più giovani, che dimostrano sempre tanto impegno e trasporto per ciò che durante l’anno organizziamo in paese. Un ringraziamento – prosegue Scarselli – all’associazione Il Girasole che ci affianca in numerose iniziative, all’amministrazione comunale e a tutte le attività che ci hanno dato fiducia e che con il loro sostegno hanno reso possibile anche quest’anno l’ottima riuscita della passeggiata. Sicuramente il prossimo anno si replica con altre novità e con l’aspettativa di raddoppiare la partecipazione”.