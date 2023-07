“Camminando nella Natura”, al via la V edizione

Pescolanciano. C’è attesa per la consueta passeggiata a piedi e a cavallo “Camminando nella Natura”, quest’anno giunta alla V edizione, che si terrà sabato 29 e domenica 30 luglio. Organizzata dal Circolo sociale “New Generation”, è ormai un appuntamento imperdibile per chiunque voglia trascorrere due giorni a contatto con la natura. Prima di partire alla volta dei boschi e dei tratturi alto molisani, sabato 29 alle 11 c’è la tresca del grano di Sant’Anna, in collaborazione con il Comitato Feste di Pescolanciano. Nella stessa giornata saranno allestiti giochi gonfiabili per bambini e stan gastronomico. Mentre alle 18 è in programma una passeggiata al tramonto con aperitivo a cavallo. In serata è previsto il concerto del gruppo “Onda d’Urto e a seguire Dj set. Domenica 30 luglio il ritrovo alle ore 8 presso il campo sportivo di Pescolanciano per la “Passeggiata a piedi e a cavallo”, con colazione e pranzo inclusi e intrattenimento musicale al rientro con il gruppo “I Clandestini”. Domenica per tutti i bambini sono previsti giri gratis con Pony. Per entrambe le giornate la quota è di 35 euro, per i minori di 14 anni è di 20 euro. Per chi volesse partecipare solo domenica, invece, la quota è di 25 euro per gli adulti e 10 euro per bambini sotto i 14 anni. Per qualsiasi informazione e prenotazioni è possibile contattare il numero 3398144695.