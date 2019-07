“Cammina Molise”, si parte il 3 agosto

L’Associazione Culturale La Terra organizza dal 3 all’8 agosto 2019 la manifestazione cammina, Molise!. L’Edizione del 2019 sarà per tutti noi un evento molto importante: festeggeremo il 25° anniversario di “cammina, Molise!”. «Saranno giorni di festa grande, ma anche di serie riflessioni», scrivono in una nota gli organizzatori. «Nei prossimi mesi avremo modo di confrontarci sul lavoro fatto insieme per tanti anni, un lavoro di impegno e di passione, capace di aver portato intorno al semplice gesto del cammino energie vive, capaci, disinteressate che hanno prodotto una testimonianza tangibile attraverso il territorio molisano di come si può dare il giusto valore alle aree interne per farle rinascere promuovendo un turismo mitigato attraverso il progetto “Molise, terra di cammino”». Il cammina, Molise! 2019 eccezionalmente, in occasione della XXV edizione, avrà una durata di sei giorni, dal 3 all’8 agosto. Il percorso non sarà continuo, ognuna delle sei tappe porterà i marciatori in zone diverse della regione e sarà caratterizzata da eventi particolari. La Sesta ed ultima tappa dell’8 agosto proporrà un grande Evento, la “Giornata dei Borghi molisani”, per omaggiare e ringraziare tutti i 136 comuni che in 25 anni hanno accolto i marciatori di cammina, Molise! che, marciando da un paese all’altro, hanno testimoniato che il semplice gesto del cammino può far rinascere le terre molisane.

«Per la realizzazione di questo evento sono stati chiamati a collaborare- si legge ancora nella nota – comuni e proloco, associazioni, cultori del costume e di ricostruzione sartoriale, enti museali con costumi originali, gruppi folkloristici molisani, al fine di valorizzare i bellissimi costumi tradizionali e gli abiti del passato di tutti i comuni molisani e dei due capoluoghi di regione Campobasso ed Isernia. I costumi, che costituiscono le forme comunicative, tra le più alte ed autentiche della tradizione popolare, rappresentano la tradizione per eccellenza, esprimono il sentimento dei nostri luoghi, la saggezza del nostro popolo diventando naturale specchio del pensiero, dei comportamenti umani della nostra gente. Le tradizioni popolari sono una risorsa importante, culturale ed anche economica per la valorizzazione del nostro territorio ed è importante il recupero e la conservazione di questa ricchezza, utile a comprendere il presente partendo dal passato per trasmettere ai giovani i migliori valori legati alle radici ed alla cultura che ha educato intere generazioni nei secoli passati, nella convinzione che il futuro delle nostre aree interne si costruisce solo se si riesce a capirne il presente ma per capire il presente bisogna conoscere il proprio passato. L’obiettivo dell’evento sarà quello di far prevalere la dignità del popolo molisano e l’importanza della sua cultura, la fratellanza e la cooperazione, per cui non sono previste competizioni, ma solo ed esclusivamente competenze storiche ed artigianali, autentico folckore e buon gusto».

La Giornata verrà celebrata nella città di Campobasso, il giorno 8 agosto, attraverso la sfilata dei costumi originali di tutti (ove possibile) i comuni molisani, la eventuale esibizione di alcuni gruppi folkloristici, narrazione storico-culturale e rassegna di alcune delle ricostruzioni sartoriali dei costumi del capoluogo.