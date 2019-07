CAMPOBASSO

A differenza degli anni passati, saranno sei, non quattro, i giorni consecutivi di cammino. Saranno giorni di festa grande, ma anche di serie riflessioni.

Nei prossimi mesi – scrivono dall’organizzazione – ci sarà modo di confrontarsi sul lavoro fatto insieme per tanti anni, un lavoro di impegno e di passione, capace di aver portato intorno al semplice gesto del cammino energie vive, capaci, disinteressate che hanno prodotto una testimonianza tangibile attraverso il territorio molisano di come si può dare il giusto valore alle aree interne per farle rinascere promuovendo un turismo mitigato attraverso il progetto “Molise, terra di cammino”. La manifestazione del 2019 sarà per tutti un evento molto importante: verrà festeggiato il 25esimo anniversario di “Cammina, Molise!”. A differenza degli anni passati, saranno sei, non quattro, i giorni consecutivi di cammino. Saranno giorni di festa grande, ma anche di serie riflessioni. Nei prossimi mesi avremo modo di confrontarci sul lavoro fatto insieme per tanti anni, un lavoro di impegno e di passione, capace di aver portato intorno al semplice gesto del cammino energie vive, capaci, disinteressate che hanno prodotto una testimonianza tangibile attraverso il territorio molisano di come si può dare il giusto valore alle aree interne per farle rinascere promuovendo un turismo mitigato attraverso il progetto “Molise, terra di cammino”. L’edizione 2019 eccezionalmente avrà una durata di sei giorni, dal 3 all’8 agosto. Il percorso non sarà continuo, ognuna delle sei tappe porterà i marciatori in zone diverse della regione. La prima tappa sarà contraddistinta dal un itinerario legato all’arte romanica di S. Maria della Strada e di S. Giorgio a Petrella Tiferina; la seconda farà conoscere la fecondità del Basso Molise; la terza riproporrà la tradizione pastorizia insieme alle 500 pecore di Antonio Innamorato sui monti del Matese; la quarta proporrà un ricordo di Mimmo Pellegrino sul Tratturo Lucera-Castel di Sangro nei pressi di Pescolanciano con le narrazioni di Pierluigi Giorgio; la quinta celebrerà il XXV° anniversario a Duronia, il paese che ha dato l’origine alla manifestazione; la sesta ed ultima tappa proporrà un grande evento, il primo nella storia culturale molisana, in onore di tutti i 136 paesi attraversati dal “Cammina, Molise!”, la “Giornata dei Borghi molisani”, che si svolgerà nella città capoluogo.

Presente all’incontro anche il sindaco Gravina che ha detto: «Siamo tutti insieme camminatori: camminatori, cittadini, istituzioni e associazioni. Si tratta di un evento che sposa tre elementi fondamentali: turismo, cultura e benessere. Rappresenta, quindi, un importante vòlano di promozione di quella che è la salute dei cittadini. Un tema centrale in una regione che soffre tra l’altro di problemi inerenti la tutela della salute».