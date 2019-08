Cammina Molise a Campobasso, Paola Felice: «L’inizio di una programmazione culturale diversa»

Così il vice sindaco nell’accogliere i partecipanti all’iniziativa che si è conclusa oggi nel capoluogo













CAMPOBASSO

La tappa finale di Cammina Molise tocca Campobasso dalle contrade al centro, per un’intera giornata ricca di appuntamenti e di percorsi sempre capaci di coniugare cultura, tradizione, ambiente e scoperta del territorio.

La venticinquesima edizione di “Cammina Molise” si chiude così nel luogo da dove era simbolicamente partita, piazza Vittorio Emanuele II. La carovana di camminatori vi è giunta dopo essere partita di prima mattina da contrada Tappino e aver toccato poi di seguito, sempre nella prima parte della giornata, la Foce, Fontanavecchia e il Castello Monforte.

In ognuna di queste tappe i camminatori sono stati accolti e coinvolti in rappresentazioni di diversa natura legate alle tradizioni cittadine culturali e folcloriche.

A seguire le diverse tappe in città era presente anche l’amministrazione comunale di Campobasso con alcuni suoi esponenti e con il vice sindaco Paola Felice che ha poi accolto in modo ufficiale, nel tardo pomeriggio, i camminatori e gli organizzatori di Cammina Molise sotto Palazzo San Giorgio.

«Il nostro capoluogo di regione è stato quest’anno il punto di partenza e di arrivo dell’avventura di “Cammina Molise” che dura da venticinque anni e siamo convinti che sia un fatto altamente simbolico ma anche fortemente strategico per quelle che sono le politiche culturali future del nostro territorio», così il vice sindaco Paola Felice accogliendo i camminatori. «La risorsa che iniziative durature e costanti nel tempo come questa portano in dote a chi è chiamato ad amministrare un territorio come il nostro è la prospettiva sinergica che le anima e che ha preso vita, già da molti anni, dalla collaborazioni tra associazioni e istituzioni in nome della divulgazione del nostro patrimonio culturale materiale e immateriale. Credo sia interesse di tutti – ha continuato Paola Felice – porre nuovamente al centro della rete territoriale culturale la città di Campobasso, attraverso una progettazione funzionale che come primo slancio programmatico mira a dare alla città un cartellone annuale di appuntamenti superando così le programmazioni a scadenza e dando un respiro più ampio agli eventi cittadini, in modo da poter diffondere costantemente idee e azioni culturali su tutto il territorio urbano. È con questo spirito che stiamo approntando la definizione di un primo gruppo di eventi per i prossimi mesi che presenteremo la prossima settimana e che nascono dalla precisa volontà di intraprendere un cammino nuovo, con un cartellone di appuntamenti che rifugga dalle definizioni stagionali e che, invece, sia sempre in costante fase di evoluzione per tutto l’anno».