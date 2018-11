Camionisti in trattoria, il ristorante “Le Fantine” di Campomarino ospita Chef Rubio

Chef Rubio approda in Molise. Ieri, giovedì 15 novembre, alle 21,30, è andata in onda su DMax la puntata di “Camionisti in trattoria” dove la cucina molisana è stata protagonista. Lo Chef ha gustato i piatti della trattoria “Le Fantine” di Campomarino, in compagnia dei camionisti Michele, Giorgio e Gianluca. Obiettivo di Rubio è quello di scovare in occasione di ogni puntata le più leggendarie trattorie da camionista e “Le Fantine” sembra aver proprio soddisfatto i palati esigenti dei tre ospiti.