Camionista tradito dal navigatore svolta nel centro del paese e resta bloccato

I navigatori satellitari hanno cambiato il nostro modo di fare “mobilità”. Ci fanno raggiungere posti mai visitati, ci guidano passo dopo passo, ci indicano le svolte giuste. E, purtroppo, talvolta ci fanno perdere pure la strada. E’ quello che più o meno è accaduto (e sta accadendo in questi minuti – 20,30 del 27 dicembre) al conducente di un grosso tir che trasporta balle di fieno che è praticamente rimasto “incastrato” in pieno centro storico a Campodipietra dove il navigatore lo ha condotto pensando fosse quella la strada per Foggia. In questo momento ci sono anche i Vigili del fuoco di Campobasso per tentare di risolvere questa ingombrante e imbarazzante situazione.