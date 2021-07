Camioncino della differenziata “cade” dalla passeggiata (LE FOTO)

La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento da parte degli agenti della Polizia Municipale che sono giunti prontamente sul posto assieme ai vigili del fuoco. Un camioncino della ditta che si occupa della raccolta differenziata è “caduto” dalla passeggiata che costeggia il muraglione del borgo vecchio all’altezza dei Trabucchi. Non è chiaro cosa sia successo ma il mezzo è rimasto in bilico sugli scogli che separano la passeggiata dal mare. Per fortuna per gli occupanti del mezzo non ci sono state conseguenze fisiche di rilievo. Sul posto anche i vigili del fuoco che hanno provveduto alle operazioni di recupero del mezzo.

