Camion si ribalta, soccorsi sul posto: Statale 85 chiusa al traffico per ore

La viabilità è stata ripristinata alle 18.30, necessario bloccare il traffico veicolare per consentire ai Vigili del fuoco di recuperare il mezzo pensante. Sul posto Carabinieri e Anas

Incidente nella tarda mattinata di oggi, martedì 30 agosto, in territorio di Sesto Campano. Intorno alle 13 e trenta, per cause ancora al vaglio delle forze dell’ordine intervenuto, un camion si è ribaltato occupando la carreggiata che stava percorrendo.

L’incidente è avvenuto sulla Ss 85, al chilometro 11+700. Immediato l’intervento dei Carabinieri, del personale dell’Anas e dei Vigili del fuoco che si sono messi al lavoro per recuperare il mezzo pesante. Operazioni che sono andate avanti per ore, durante le quali la statale è rimasta interdetta al traffico. La viabilità è stata ripristinata alle 18.30.