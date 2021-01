Camion sbanda sulla neve e finisce fuori strada

Oggi poco prima di mezzogiorno, sulla Strada Provinciale 163 in territorio di Civitacampomarano, il conducente di un autocarro ha perso il controllo del mezzo a causa del fondo stradale innevato ed ha terminato la corsa fuori strada. Provvidenziale come sempre l’intervento dei Vigili del Fuoco, della squadra dei tecnici dell’Anas e dei Carabinieri di Civita che hanno provveduto a mettere in sicurezza il conducente, il mezzo pesante ripristinando la viabilità nel giro di qualche ora.

